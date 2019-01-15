〈北部〉立法權首發 竹市議會提自治條例

2019-01-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會歷史性的一刻！民進黨市議員曾資程、李妍慧獲議長許修睿支持共同提案，也獲十三名市議員連署，提出市議會首件自治條例草案「新竹市公民投票自治條例」，是市議會十屆以來首次行使立法權提自治條例，頗具象徵意義。

地方公投法源 13議員連署提出

新竹市議會議長許修睿說，「新竹市公民投票自治條例」由市議會提案立法，是市議會民主劃時代的一刻，顯示市議會除監督市政，更重要是行使「立法權」，這是市議會成立十屆以來，首件由市議會提案立法的自治條例，而市議會向來是公開透明的議會，從議事堂電視直播、網路直播及公聽會入法，都彰顯市議會是陽光透明的議會。

許修睿強調，澎湖、馬祖、高雄等縣市都曾辦理地方性公投，竹市卻連自治條例的法源依據都沒有，期許透過此次的提案立法，讓地方公投法更完備，提供市民或公民團體多一種表達民主意見的方式。

發起公民投票自治條例草案的市議員曾資程說，市議會改革三支箭，第一支箭是議程採電視、網路直播，已完全公開透明，第九屆更將公聽會入法，如今第三支箭是行使立法權，「新竹市公民投票自治條例」由市議會提案，就是彰顯第三支箭的重要。

週五進行審查、三讀

市議會民進黨團總召李妍慧說，市議會成立十屆以來，都未曾提過「法案」，但市議會本身就具「立法」功能，此提案除獲民進黨全部六名市議員連署，也獲國民黨七名市議員連署，十三人連署符合市議會五分之一議員連署提案門檻，預計本週五由市議會審查與三讀，將提供公民團體或市民訴諸公投的法源依據。

曾資程說，公民投票自治條例適用事項包括地方自治條例的複決、與創制和重大政策的創制與複決。自治條例也明訂公民投票的提案要「通過」，需符合雙門檻，即同意數要超過不同意數，且同意票數要超過十八歲以上、具公民投票權者的四分之一等內容。

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