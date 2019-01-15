〈北部〉10修惜站 每年再生逾5千件

2019-01-15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市透過分類、資源回收的巨大家具、腳踏車、彈簧床、沙發、神桌、櫃子等物數量龐大，市府環保局自二○○九年鼓勵各鄰里、環保志工成立修惜站，已相繼成立十個各具特色的公、民營修惜站，每年可再生逾五千件，經拍賣後捐贈弱勢家庭，一舉數得。

十處修惜站，桃園區桃仔園、大溪區新溪望二處為公營；中壢區木匠的家、彩藝，楊梅區喀布茲，龍潭區棄而不捨、熊爸創意再生，大溪區仁武、創意無限、懷舊等八站為私人修惜站。環保局提醒民眾除舊佈新之際，別忘了動手讓可回收的巨大家具等物品再生，賦予二手物品新生命，實現循環經濟。

桃仔園修惜站設有創意櫥窗展售，每月第二個週三上午舉辦文創物品展售，也不定期舉辦二手家具拍賣會；新溪望修惜站自創可客製化的木筆鋼筆，所製可愛小物有造型杯墊、手機座、裝飾品等，讓人愛不釋手。

木匠的家修惜站開設有咖啡廳、舊家具、二手家電、二手雜貨賣場，從澳洲歸國、也是該修惜站服裝設計師李亞俐，翻轉多數人對二手衣的刻板印象，透過舊衣再穿搭、修補、設計，賦予時尚新價值。

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