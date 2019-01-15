〈北部〉《桃園》閒置物送有緣人 「熊爸」辦市集分享

2019-01-15

〔記者李容萍／龍潭報導〕又到了年關前的大掃除時刻，民眾家中有大堆物品想要斷捨離嗎？龍潭區五福街的熊爸創意再生修惜站，由熊爸熊國興與妻子周明芳管理，夫妻倆有感於經濟不景氣、生活不容易，與一群好朋友將於廿日在龍潭運動公園三合亭舉辦免費市集，邀請民眾將家裡閒置沒用到的物品帶到活動現場，送給需要的人。

熊國興十八歲起從事修車業，擁有改造、結合物品的手藝，在一次為小孩把廢棄鐵具製作成玩具小小兵時，有了繼續這項惜物愛物的想法。二○一五年底，他與妻子在自家的修車廠成立熊爸創意再生修惜站，運用創意，將生活中的廢棄物品清洗、改造後，變成椅子、腳踏車等生活小物及各式卡通人物的裝置藝術，近三年多次獲邀參與桃園花彩節、環保神豬競賽等活動。

20日在龍潭運動公園三合亭登場

經常經手各式回收物品，熊國興夫妻與友人決定以環保、減少浪費、延續物命、結緣分享為目的，廿日將首次舉辦快閃型社區活動，不同於以往的以物易物，只要是有需要者，都可以免費取用，也希望提供平台，讓民眾將家中仍完好、卻閒置不用的物品，給更需要的有緣人。

熊國興說，當天參加活動民眾可以只帶東西來，也可以單純只帶東西走，更歡迎兩項都參與，提供的物品不限定種類，現場還有飲品、美食分享、免費義剪、免費小家電維修、護眼保健、旅遊諮詢、藝術體驗等；但當天未被取走的二手物品需自行帶回。

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