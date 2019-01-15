〈北部〉桃園燈節小提燈 「飛天活力豬」亮相

2019-01-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「全國唯一『會飛』的豬年小提燈在桃園！」桃園燈節將於二月十二日至二月廿四日在沿南崁溪的四大燈區登場，受矚目的小提燈「飛天活力豬」昨天亮相，燈節期間的二月十六、十七、廿三及廿四日下午五點起，在各燈區服務台免費發送，總計將發出三萬二千盞。

免費發送三萬二千盞

除了發送小提燈，各燈區還有手作小豬體驗活動，民眾可用施華洛世奇的頂級奧地利水晶與羊毛氈，DIY製作成俏皮亮麗的可愛小豬，十五日起可上市府觀旅局官網或「愛ㄑ桃」臉書專頁點選相關網址報名，名額有限、額滿為止。

豬年桃園燈節的主燈首度捨棄生肖造型，改以「童話」為主題，四大燈區分別打造阿拉丁神燈、胡桃鉗、綠野仙蹤及愛麗絲夢遊仙境的主題燈區；另結合童話故事與桃園各項建設打造逾四十組特色花燈。

副市長游建華表示，小提燈仍呼應豬年設計「飛天活力豬」，以童話世界的純真夢幻為靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，小提燈拉動提線還可做出拍翅效果，象徵桃園即將一飛沖天，相信會受到民眾喜愛。

「飛天活力豬」小提燈設計者洪新富介紹，小提燈設計處處充滿桃園特色，像是飛天活力豬的粉紅雙耳取自於桃園水蜜桃意象，豬頭造型恰似水蜜桃，活力豬的翅膀也像是水蜜桃葉。

「這不是超人，這是超豬！」觀旅局長楊勝評說，今年小提燈玩法相當多元，只要輕輕晃動小提燈的手提握把，就能讓飛天豬的雲紋翅膀拍動，且飛天豬的四肢也可調整關節、變換不同姿勢，且除了常見的手提，也可改裝成手握提燈。

四大燈區 童話為主題

今年的桃園燈節與去年相同，沿著八公里長的南崁溪，橫跨桃園、龜山及蘆竹區打造四大燈區，主燈區為桃園區三民運動公園的「桃園幸福城」，主燈將結合阿拉丁神燈童話及桃園的建設成果，如南崁溪印象大橋、市圖總館等，象徵蓬勃發展帶來的幸福生活。

桃園區汴洲之美橋的水汴頭燈區，因鄰近藝文特區打造為「歡樂音樂城」，將以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈；龜山區星月橋的龜山燈區打造為「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈；蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區，主燈將以愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。

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