〈中部〉《台中》4老舊校舍 蔡其昌爭取改建

2019-01-15

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕外埔區廍子里及土城里聯合活動中心新建工程，歷經五次流標，昨終於動工，預計明年一月底完工；龍井區龍海國小老舊校舍重建也於昨日動工，預計明年中完工；立法院副院長蔡其昌昨則邀集教育部國教署署長彭富源、市府教育局長楊振昇等會勘，爭取建國、順天、大甲國小等三校及清水國中的老舊校舍改善經費。

外埔活動中心昨終於動工

外埔區廍子里活動中心為老舊危險建築物，去年二月拆除，市府編列一千三百廿四萬元預算，並爭取前瞻計畫內政部補助四百萬元，規劃於原址新建廍子里及土城里聯合活動中心，但去年五次發包皆流標，區公所最後降低各樓層高度，終於順利招標出去，並於昨舉行動土典禮。

立法院副院長蔡其昌昨則邀集教育部國教署署長彭富源、市議員施志昌、楊典忠與市府教育局長楊振昇等，至清水國中、建國國小、順天國小、大甲國小等四校會勘，爭取清水國中新建綜合教學大樓、改善順天國小廁所大小便坑動線高低差、建國國小綜合活動中心暨教學大樓新建工程及大甲國小東棟行政大樓老舊校舍整建，總經費約四億元，盼趕在今年動工；彭富源允諾將全力支持推動，盡速完成。

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