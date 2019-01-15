〈中部〉《台中》太平豐年公園15棵樹遭「鋸頭」 公所要求償

2019-01-15

〔記者陳建志／太平報導〕惡劣！太平區豐年公園內種植十多年的烏心石、土肉桂等樹種，約一個多星期前，先有三棵遭人鋸斷棄置一旁樹叢，沒想到上週四志工到公園澆水時，又發現十二棵遭人從樹頭鋸斷，豐年里長劉盈欣不捨種了那麼久的樹被鋸斷，痛罵實在太可惡；太平區公所表示，惡意鋸樹的民眾已涉嫌毀損公物，里辦公處已向警方報案將追究要求賠償。

太平區豐年公園面積約一．五公頃，裡面設置健康步道、兒童遊戲器材和健身器材，除數百棵的樹木，還有廣達一．一公頃的草坪，是附近豐年里和勤益里民眾休閒、運動的場所。

連下兩次毒手 研判同一人所為

豐年里長劉盈欣表示，在公園靠近「新光廣兼停四」停車場旁的區域，十多年前開始，響應政府植樹的政策，陸續種植烏心石、土肉桂等樹種，沒想到一個多星期前，志工前往澆水時，發現三棵已經十多年的樹木遭人從底部鋸斷。

劉盈欣表示，一開始以為只是偶發事件，沒想到上週四（十日）接近中午志工前往澆水時，又發現附近的樹木倒了一地，仔細一算共有十二棵樹被惡意鋸斷，因樹好不容易才長大，對於有人惡意破壞感到很痛心，研判同一所為。

公所：曾接獲指樹影響使用空間

太平區公所公用課長丁智河表示，去年底曾接獲民眾反映，抱怨豐年公園遭人亂種樹影響使用空間，但因公園委託里辦公處管理維護，里辦公處種樹前也獲得公所同意，當時已告知種樹的位置不影響民眾使用公園，雖不確定兩者是否有關連，但請民眾有問題要理性處理，因里辦公處已經報案，將等候警方調查結果，會要求惡意破壞民眾恢復原狀、賠償損失。

太平分局坪林派出所陳協成所長表示，接獲報案後調閱附近監視器，並查訪可疑的對象，目前尚未發現涉案民眾，將擴大調閱監視器，並加強巡邏；警方並強調破壞公園樹木，已涉嫌毀損公物，觸犯刑法第三五四條，可處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，並需恢復原狀賠償損失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/