〈中部〉愛蘭橋頭電子看板 居民喊拆

2019-01-15

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所於愛蘭橋頭設置的電子看板，去年三月被民眾指控支撐鋼架的一根鋼樑，鑿進約有八十年歷史的烏牛欄橋石碑，嚴重破壞地方文化資產，時隔近一年當地居民再次要求儘速拆除，鎮長廖志城則表示，電子看板的去留，公所將徵詢公路總局埔里工務段、日月潭國家風景區管理處及鎮民意見後妥善處理。

鋼樑破壞石碑遺跡

埔里鎮公所數年前運用聯勤司令部睦鄰經費，在市區重要交通樞紐愛蘭橋頭興建一座電子看板，並有前任鎮長「周義雄歡迎您」字樣，去年三月間有民眾發現支撐大型電子看板的鋼樑，其中一根直接打進早期烏牛欄吊橋舊址的石碑上，該石碑距今約八十年，見證埔里早期開發歷史，也是現今僅存的吊橋遺跡，卻遭破壞，讓地方文史工作者痛心。

鎮長將問各方意見

去年公所回應尊重愛蘭社區及縣府文化局意見，但時隔近一年仍未有動靜，文史工作者簡史朗認為，電子看板不僅破壞地方文化資產，也是前任鎮長個人形象廣告，如今首長換人理當拆除。

鎮長廖志城表示，看板位在省道台十四線旁，接近日月潭國家風景區範圍，將徵詢兩單位意見，也計劃透過網路投票，了解埔里鄉親意見後再處理。

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