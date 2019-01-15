〈中部〉中寮3路線客運 下月15日起停駛

2019-01-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化客運公司行駛南投縣中寮鄉的「鄉親寮到粗坑」等三路線公車，將在二月十五日停駛，影響中寮鄉和興、福盛、廣興等村民眾對外交通，南投縣府擔心南投監理站釋出該路權仍無其他客運願接手，將與中寮鄉公所討論由公所營運的民行公車接手可能性。

影響和興、福盛、廣興村

南投縣府工務處長陳錫梧，昨日在縣務會議中表示，彰化客運公司目前有「6930鄉親寮─大坑」、「6931鄉親寮─粗坑」、「6932鄉親寮─頂城子」，及草屯的「6922草屯─半路店」線的許可證，將到今年二月十五日到期，彰客已表示二月十五日就停駛這四條政府一年補貼一百七十萬元的偏僻路線，屆時影響最大的是被停駛三路線的中寮鄉，中寮鄉和興、福盛、廣興三村的老人外出看病購物、學生上下學都會造成不便。

陳錫梧也說，南投監理站今天會先與彰化客運開協調會，若確定彰客不營運就會公告釋出路權，若其他公司也無意經營，就只能看中寮鄉公所營運的免費民行公車能否承接。

縣府寄望民行公車接手

中寮鄉長廖宜賢則表示，彰化客運一旦停駛這三條路線，真的會讓鄉親怨聲載道，惟若要公所民行公車承接也有困難。因為目前公所僅有一部民行公車，每天從鄉公所跑北中寮區三趟，若要增跑三條路線，需要中央或縣府補助買車、雇司機和汽油經費，若縣府無法補助，公所也無力負擔。

南投縣長林明溱昨在縣務會議後，允諾全力協助中寮鄉解決該問題，目前增購民行公車，中央會補助九成的購車經費，但司機和汽油費用再與公所坐下來協商。

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