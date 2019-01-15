〈中部〉廚餘新去處 養黑水虻幼蟲餵雞

2019-01-15

陳世雄研發 乾淨無毒營養

〔記者顏宏駿／彰化報導〕非洲豬瘟引發國人恐慌，連帶讓廚餘餵豬遭到禁止，而廚餘不能餵豬之後，要如何處理？成為國人面對的重要課題。前明道大學校長陳世雄在退休後利用廚餘（豆渣）養黑水虻幼蟲作為雞的飼料，目前已逾六年，乾淨、無毒、高營養的「天然飼料」讓蛋雞生長健康，一顆雞蛋賣三十元還供不應求。陳世雄說，最大願望是要此一方式推廣出去，讓台灣的廚餘問題獲得解決。

獲專家肯定 盼立法助量產

陳世雄的農場目前已有台積電員工餐廳、台糖屏東畜牧場、台大、中興大學農學院前來取經，最近非洲豬瘟引發禁收廚餘，前來學習的餐廳更是絡繹不絕。而農委會畜產試驗所新竹分所所長賈玉祥表示，黑水虻循環產業對台灣來說是個新興產業鏈，也是值得嚐試的方法，但目前法規未明，縱使防檢局認可黑水虻幼蟲為合法飼料添加物，但若要量化生產，還需農委會、經濟部、環保署等相關單位坐下來好好談，「否則法規不明，業者也做不下去。」

賈玉祥說，國內農業廢棄物年產生量大概有一千多萬噸，黑水虻真的超會吃，一隻黑水虻一生大概可以吃掉二、三公斤的農業廢棄物，好處多多。

零碳無污染 值得商業推廣

陳世雄強調，「危機就是轉機」，因為非洲豬瘟讓國人開始正視「廚餘問題」，雲林縣成為國內第一個禁收廚餘的縣市，值得肯定。他也強烈建議，政府從現在開始推動「廚餘養黑水虻幼蟲，作為畜牧飼料」。

他說，這套方法他已經實施六年，在不斷修正下，可以做到完全無污染、零碳產出、無臭味，黑水虻更不會侵擾到人類的生活環境，而此次的豬瘟正是好機會，希望政府趕快進行修法，讓利用廚餘養黑水虻幼蟲，可提供給畜牧場、魚場使用，如此一來，商業價值才能「被創造出來」，也才能處理台灣每天產生的大量廚餘。

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