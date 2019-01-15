〈中部〉退休師捐千萬造橋 「俊雄5號」通車

2019-01-15

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義市博愛國小退休女老師、八十二歲的陳秀治，圓亡夫、竹崎鄉昇平國中退休老師洪俊雄遺願，捐出近一千萬元教師退休金給嘉義市嘉邑行善團建橋五座，其中，位於新港鄉海瀛村的「俊雄五號橋」昨天通車，鄉親感謝洪老師遺愛人間。

「我只是把丈夫存下的錢拿來幫助大家。」陳秀治謙稱，即時行善是丈夫生前心願，「這沒什麼」，金錢生不帶來，死不帶去，將再捐助七座橋造福鄉里。

「這是一座用愛心建成的美麗橋梁。」新港鄉長林茂盛說，俊雄五號橋前身為橋面寬度四公尺的無名橋，常有農務機具與車輛通行，可是橋面狹窄，不易會車，透過嘉邑行善團協助興建新橋，洪老師是新港子弟，也是他就讀新港國中的老師，可以參與恩師出資捐助的橋梁通車儀式，別具意義。

嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，俊雄五號橋總工程費一百七十三萬元，長十公尺、寬五公尺，混凝土設計強度為五千磅，相當堅固，洪、陳伉儷退休多年，從不出國，也很節儉，退休金存下來做公益，令人感動。

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