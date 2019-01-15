〈中部〉流感流行期 雲林公費成人疫苗剩137劑

2019-01-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣已進入流感流行期，受部分公費流感疫苗遭污染事件影響，雲林縣公費成人流感疫苗從去年十一月初就缺貨，仍有約兩萬劑疫苗未到位，至昨天早上為止，全縣公費成人流感疫苗只剩一百卅七劑，民眾接種疫苗前要電洽院所確認是否有疫苗。

仍有2萬劑未到位

雲林衛生局表示，雲林縣預定要施打十六萬八千餘劑免費成人流感疫苗，受到疫苗被污染事件影響，全國疫苗大缺貨，雲林目前只拿到十四萬八千八百五十五劑成人流感疫苗，仍有約兩萬劑未到位，甚至昨天全縣只剩下一百卅七劑，不少民眾反映還未注射疫苗，由於成人劑型存量有限，衛生局提醒民眾先到衛生局網頁查詢院所，接種前再次電洽院所確認，以免撲空。

公費幼兒疫苗充足

轄內公費流感疫苗幼兒劑型尚供貨充足，衛生局請家長儘速帶家中六個月以上三歲以下嬰幼兒完成接種，以及早獲得保護力。

衛生局表示，據疾管署監測資料顯示，月初急診統計已進入流感流行期，縣內有國小一班因學生感染流感而停課，籲請民眾應做好手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病在家休息。

衛生局因應可能的感冒流行，目前全縣已配有足夠口服式克流感、易剋冒與吸入式瑞樂沙等公費流感抗病毒藥劑，三者均可用於治療A型和B型流感，本季尚未偵測到抗藥性流感病毒；轄內目前共九十九家合約醫療機構提供公費藥劑，因應民眾需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/