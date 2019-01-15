〈中部〉《台中》盧秀燕延攬楊啟邦任專員 挨批酬庸

2019-01-15

〔記者歐素美／台中報導〕「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，遭藍營痛批是「酬庸」，前台中市議員楊永昌的兒子楊啟邦，參選台中市第一選區市議員落選，目前被台中市長盧秀燕延攬出任民政局專員，民眾痛批這才是派系酬庸。

「口譯哥」趙怡翔以機要職出任駐美代表處政治組長，遭藍營人士痛批「酬庸」、破壞文官體制。前台中市議員楊永昌的兒子楊啟邦，參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔區）市議員落選後，最近獲市府延攬出任民政局專員。

紅黑派紛紛出任要職

因楊永昌為台中市紅派，這次盧秀燕參選台中市長，紅黑派團結力挺，選後自然「分豬肉」，派系人物紛紛出任魚市場、肉品市場董事長等職，楊啟邦也出任民政局專員，遭民眾痛批「這才是真正的派系酬庸」。

楊為薦任官月薪5萬

民政局長吳世瑋證實楊啟邦出任民政局專員，是薦任官職等為九職等的機要職，月薪約五萬多元。他強調因楊啟邦對海線地區相當熟悉，才請其協助處理海線行程及事務。

部分民進黨市議員私下表示，楊啟邦出任民政局專員就是標準的酬庸，只要改朝換代，不論哪一黨都難免用自己的人，重要的是適不適任，其實機要職專員不算什麼重要職務，但國民黨要刮別人鬍子之前，應先刮好自己鬍子。

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