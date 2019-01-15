〈中部〉《台中》春節國道7路段避塞 「幸福公鹿」來帶路

2019-01-15

〔記者張菁雅／台中報導〕今年春節假期長達九天，為因應假期龐大交通量，交通部公路總局將自二月一日至十一日（大年初七）實施交通疏運計畫。公路總局第二區養護工程處昨日表示，中部地區國道共有七處路段易壅塞，建議改走台六十一線、台七十四線及台三線等道路，並在國道與省道的重要轉換點均設置Ｑ版「幸福公鹿」指示牌，民眾可跟著「幸福公鹿」走。

7路段交通最易打給

公路總局第二區養護工程處表示，中部地區國道易壅塞路段包括國道一大雅交流道至員林交流道、國道三草屯交流道至快官交流道、國道一新竹至彰化、國道三新竹至南投、國道六舊正交流道至台中地區、國道三中港系統交流道至彰化市區南向、台七十四線霧峰交流道往國道三南下路段。

二工處長陳嘉盈指出，國道為春節連假期間大多數用路選擇的道路，中部地區國道壅塞時，可改走台六十一線、台七十四線及台三線等道路，為方便民眾在國道壅塞時容易找到省道的替代道路，在重要轉換點設置Ｑ版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代道路時，跟著「幸福公鹿」走。

另外，春節期間台中地區熱門風景區為高美濕地、大甲鎮瀾宮、台中花博園區（豐原、后里、外埔）、國道四號終點與台三線路口、新社地區及谷關風景區。

下載幸福公路APP

二工處建議民眾出門前可上「省道即時交通資訊系統」瀏覽最新的道路交通影像畫面，或下載「幸福公路APP」了解道路狀況，以利及早避開壅塞路段或道路封閉路段。

另外，從谷關到梨山的豐原客運八六五路公車在去年底復駛，即將面臨復駛後的第一個春節假期，豐原客運經理羅乙棋表示，除了原有每日上行及下行各三個班次外，二月五日（大年初一）到十日（初六）將加開早上十時谷關到梨山、下午三時四十分梨山到谷關的班車，請欲搭車民眾提早預約。

配合二月七日開始的武陵櫻花季，梨山到武陵的賞櫻專車套票已開放預購，民眾可搭八六五路公車上梨山，再轉乘賞櫻公車，來趟賞櫻之旅。

台中春節國道壅塞替代道路

865公車在春節期間將加開班次。（台中市政府提供）

公路總局第二區養護工程處在國道與省道重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌。（記者張菁雅攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/