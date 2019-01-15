〈中部〉南投國中小主任甄選 首次嘗試免筆試

2019-01-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中小老師出任主任的意願低，許多學校出現找不到主任的窘境，南投縣府今年首次嘗試國中、小主任全數採薦送方式，即不用筆試，只用積分和口試來評比，國小有四十六人報名，錄取十八人；國中則出任意願低，十二個名額僅十一人報名，最後全數錄取。

上週六在埔里鎮大成國中舉行的南投縣國中、國小主任甄選，昨日已經公布錄取名單，國中有官美璉等十一人獲錄取，國小則有何雅婷等十八人獲錄取，這一批錄取的是縣府首次全數以薦送方式甄選的主任，教育處長李孟珍說，此次主要是讓代理主任多時的教師，能儘快真除。

國中開出12缺額 11人報名全錄取

李孟珍也表示，去年國中、小主任甄選分雙軌進行，一是傳統的筆試加口試，另一是薦送方式，即積分佔五五％，口試佔四五％，而薦送錄取的主任表現很優秀，因此今年嘗試全部採薦送方式，但國中主任壓力太大，國中教師出任主任的意願仍不高，各國中校長調查資料顯示出缺十八個主任，教育處開出十二個名額，卻只有十一人報名，最後全數錄取。

採減課鼓勵報名 明年恢復雙軌制

李孟珍說，為了減輕國中教師兼任主任的負擔，鼓勵老師多報考，明年會恢復筆試和薦送雙軌制，另也採用減課方式，減輕教師兼任行政職的壓力。像主任一週上課節數零到六節，組長則一週上四到八節課，盼用此方式提升兼任主任或組長的意願。

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