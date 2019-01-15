〈中部〉批藐視教育 綠議員三問王惠美

2019-01-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣國中小校長重辦遴選議題持續升溫，民進黨彰化縣議會黨團昨天召開記者會抨擊縣長王惠美，痛斥其藐視教育體制，並要求儘快恢復遴選公告，勿讓政治力的黑手伸進校園。對此，王惠美表示，尊重遴選委員會的決議，俟教育部回函再做後續適法性的處置。

接受校長遴選？ 王︰待教部回函再處置

王惠美上任未滿月，民進黨團提出「三問」，內容都與教育相關，一問要不要恢復校長遴選公告、二問營養午餐延續性、三問一校一保全延續性，三項議題都由前朝政策衍生而出。黨團總召尤瑞春說，去年十二月四日已完成校長遴選公告就是依法行政，若讓校長用教師的身分代理校長職務，校長權益受損；副總召黃盛祿表示，校長遴選委員會遴選出來的結果，王惠美到底哪裡不滿意或不能接受？還是有不可告人之處？否則為何不顧校長們的尊嚴，堅持推翻原本的結果，若是王惠美要破除外界不當聯想，就要立即恢復遴選公告。

黨團幹事長賴澤民痛批重新遴選校長權益不受損是公然說謊，他說，新縣府吃相難看，政治力干預毀損教育體制，校長被欺凌，成為全國笑柄。而縣議員賴清美、陳秀寶、楊妙月、李成濟、張欣倩、葉國雄等人表示，台灣是法治社會，要求新縣府不要一意孤行踐踏教育體制。

營養午餐延續？ 王︰依已通過預算執行

針對民進黨團的抨擊，王惠美昨天也回應指出，今年營養午餐已經編好了，會依照已經通過的預算來執行，而有關校長遴選牽涉國民中小學校長之聘任是否適用公務人員任用法第廿六之一條部分，縣府等教育部回覆解釋。

教育處長陳逸玲受訪表示，去年十二月四日遴選結果揭曉，十二月十二日教育處行文請示教育部請求釋疑行政程序的疑慮，她十二月廿六日上任，請示文早在政權未交接前就已出，教育處等了近一個月沒有教育部回函，於今年一月間開會決議校長留任到七月再進行遴選。

一校一保全？ 教處︰尋求民間企業贊助

至於校園保全人員的議題，陳逸玲指出，縣庫財源有限，現階段作法，有工友、技工或臨時校安人力的學校，教育處請學校結合志工家長、社區巡守善加利用，無工友或技工人力的學校，教育處擬尋求民間社團企業贊助，運用民間力量解決校園安全維護。

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