〈中部〉嘉市地下道口 機車、單車違停阻通行

2019-01-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕一名蔡姓讀者投訴，嘉義車站前中山路與林森路口人行地下道出入口的人行道、騎樓，機車、單車違規停車情況嚴重，行人得繞路通過，曾跟市府、警察局反映，卻未見改善，行人的權利遭漠視，建議市府推動在車站前或停車熱點廣設收費停車格，避免違停及停車格被長期占用。

嘉市交通處停車管理科長盧家慧表示，六都設有機車收費停車格，確實有助違停管理，有考量採取此方案，但事涉修訂自治條例，還須討論；而嘉市中山路沿線人行道均劃設停車格，車站兩側有民營收費停車場，後站、先期交通轉運中心則有免費機車停車場，但有些騎士貪圖方便違停在騎樓、人行道，除宣導民眾加強法治觀念，也會輔導閒置私有空地開闢停車場。

長榮派出所長羅寁驊說，搭火車通勤者會整天停放機踏車，警方接獲檢舉就前往勸導、取締，騎樓也張貼勿停車告示，違者依道路交通管理處罰條例罰款三百元以上六百元以下。

市議員鄭光宏認為，可透過都市更新劃設車站專區、增加停車空間，或租用台鐵、國有局空地增設停車場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/