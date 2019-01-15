〈中部〉13個月4火警 大林掩埋場惹議

2019-01-15

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮過溪里垃圾掩埋場，前年十二月以來陸續發生四次火警，因場區設有監視器，白天也有人員駐守，民眾懷疑是否清潔隊內神通外鬼牟利，私收並燃燒事業或醫療廢棄物，或為節省繳付鹿草垃圾焚化廠回饋金而焚燒減量；公所清潔隊長陳東宏否認民眾指控，他強調，是因沼氣自燃才發生悶燒。

民疑為省焚化廠回饋金擅燒垃圾

陳東宏說，掩埋場內堆埋家戶垃圾沼氣，甲烷氣佔七成，其餘多為二氧化碳及硫化氫，蓄積沼氣過多可能自燃，已要求員工定期以怪手翻挖，逸散沼氣，相信員工絕無不法情事，也無節省繳付回饋金而擅燒垃圾情事。

大林鎮垃圾掩埋場是鎮內垃圾轉運站，前年十二月廿一日上午、去年五月十日晚上、十月十六日中午、今年元月三日清晨發生悶燒，煙臭飄散，異味撲鼻，鄉親咒罵連連。

清潔隊：沼氣自燃及燒竹林延燒

過溪里長簡溪河說，掩埋場悶燒時，里民抱怨「空氣簡直臭到吐」，大家對掩埋場在一年多來四度悶燒直搖頭；南華大學一名詹姓學生說，學校距掩埋場雖逾六公里，元月三日上午因風勢燃燒臭味往南吹，上課時必須緊閉門窗，同學紛紛戴口罩上課。

大林鎮長簡志偉表示，月初悶燒初判是有民眾在掩埋場外燒竹林，火苗延燒到場內，但場區內外八支監視器故障，沒錄到關鍵影像，已向大美派出所報案，從巷弄監視器追凶，公所上週發文環保局，爭取補助汰換監錄系統經費。

環局：補助更新監視系統揪禍首

環保局環保設施管理科長楊啟明說，每轉運一公噸垃圾至鹿草焚化廠，須繳付二百元回饋金，大林公所清潔隊去年運送七千三百二十八‧八五噸垃圾至焚化廠，繳付回饋金一百四十六萬餘元，會加速審核通過該清潔隊補助案，農曆年前完成監視系統更新設備。

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