〈中部〉淹水有解 北港滯洪池3月發包

2019-01-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為解決雲林北港、水林淹水問題，雲林縣府規劃設置北港滯洪池，經過多次溝通終於解決用地問題，預計今年三月發包，明年底完工，第一期面積卅七公頃，最大有效蓄水量一三三萬公噸。

沿海地區多鄉鎮因地勢低窪、地層下陷及大排排水斷面太窄、長久淤積未整治等問題，只要遇大雨即淹水，立委蘇治芬昨邀集水利署長賴建信及第五河川局、雲林縣府水利處等單位會勘北港頂寮大排、水林蔦松大排、四湖三條崙海堤及麥寮施厝大排等。

第一期37公頃 蓄水量133萬公噸

賴建信針對北港滯洪池進度向鄉親簡報表示，北港滯洪池預定地在縣道一六四線旁北港樹腳里段，含陸域總佔地七十六公頃，工程分兩期，第一期面積卅七公頃，工程費三、四億元。

改善北港樹腳、水林土厝淹水

賴建信指出，北港滯洪池主要是先把新街大排、土間厝大排的水入流到滯洪池，避免渲洩不及溢流淹水，第一期完工可蓄水量一三三萬公噸，有效改善北港樹腳、水林土厝等鄰近地區約五千公頃淹水問題。

口湖椬梧滯洪池 治水兼遊憩

蘇治芬表示，面對極端氣候，傳統治水方式已無法承載，中央、地方都應改變治水思維，以口湖椬梧滯洪池設置為例，不只有效改善成龍、椬梧等地淹水，現更成為口湖地區休憩景點，期待水利署對北港滯洪池周邊景觀也能用心營造，進而成為北港的新景點。

賴建信說，北港滯洪池的水岸綠美化，岸頂將優先種植台灣常見濱溪植物，例如水柳、台灣欒樹、雨豆樹、茄苳、光臘樹、楝樹及樟樹，環池步道則以黃、紅花兩種開花植栽為主，包括鵝掌藤、馬櫻丹、宮粉仙丹、春不老、金露花、朱槿及長紅木等，另避免呆水位期間水質惡化，也將設截流點。

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