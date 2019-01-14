〈南部〉24人過火受傷 北極殿︰負全責

2019-01-14

〔記者王俊忠／台南報導〕建廟三三四年，每十二年舉行一次建醮大典的台南市南區鹽埕北極殿，十二日晚間舉行神明過火安座儀式，率先踏火的會首、第一頂神轎轎班人員在炭火堆上跌倒，使得第二頂進場神轎轎班人員如骨牌般跌倒，包括主委在內的廿四人燒燙傷送醫，迄昨天傍晚仍有二人在醫院治療，其中一人腳趾二度灼傷需清創，其餘都已出院，廟方副主委吳永清坦言這場踏火意外是人為疏失，會對所有傷者負起全責善後，未來也會檢討改進。

而這場意外發生後，當晚廟方再請示上帝公是否更改踏火儀式？因上帝公旨意堅持神轎與人都須過火，廟方就把炭火堆改鋪薄些、加上撒鹽降溫，後續踏火通過的人未再受傷，順利完成過火安座大典。

吳永清表示，北極殿年建醮大典一次，歷年不曾發生的踏火燙傷意外，這次意外主要是人為疏失因素，第一是炭火從晚上八點多燒到九點許，火勢正旺、溫度又高，踏火時間應再延後半小時讓溫度降低些再進行。另外，炭火堆的面積過大，約要踩七步才能離開，一般衝踏三、四步即可離場，而炭火堆到約有十五公分似嫌太厚，以及衝場人員、神轎未適度做出前後進場的間隔距離，才會導致會首摔倒後，後方人員骨牌效應般相繼倒下。廟方強調，會負起相關後續責任。

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