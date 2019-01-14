〈南部〉織網捕獲白頭翁 人面蜘蛛送命

2019-01-14

〔記者蔡文居／台南報導〕白頭翁竟然會被蜘蛛網纏住！台南市鳥友謝其良上週在台南安平意外發現一隻白頭翁被人面蜘蛛的結網纏住，倒吊在半空中晃來晃去。白頭翁因發現他靠近，才拚命掙脫掉，讓他覺得很不可思議。

鳥友拍下珍貴畫面

鳥友謝其良有一年多的賞鳥經驗，也經常拍攝野鳥照片在網路與大家分享，他當下也拍下這難得的畫面，影片雖然僅短短十秒鐘，但卻十分珍貴。

謝其良說，當天中午時分，他前往安平尋找灰喜鵲的鳥蹤，在億載金城附近公園的一條小徑裡發現樹林間倒吊著一隻鳥，原以為是被釣魚線纏住而死，走近時忽然又拍翅掙扎著，原本想幫牠解開，仔細一看卻是被蜘蛛絲黏住，上面還有一隻大蜘蛛。

白頭翁幸掙脫飛去

他納悶說，「大蜘蛛能消化掉一隻鳥嗎？」再仔細一看，原來蜘蛛已死，是一隻母的人面蜘蛛，懷疑應是被白頭翁掙脫拍打而死的，而這時候白頭翁又奮力拍了幾下，終於脫困。自他發現到白頭翁掙脫，前後時間約三、四分鐘，而之前白頭翁到底被纏住多久則不得而知。

網幅可達二米以上

人面蜘蛛的雌蛛，體長約三至五公分，雄蛛則不到一公分，雌雄體長相當懸殊。牠們普遍分布於平地至低海拔山區，人面蜘蛛的雌蛛為台灣已知的蜘蛛種類中最大型的蜘蛛，而牠們所結的網，網幅可達二公尺以上，在台灣也是最大的蜘蛛網。

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