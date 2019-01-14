〈南部〉劉志軒往生 促成須為志工投保

2019-01-14

〔記者王捷／台南報導〕南藝大學生劉志軒因學校要求志工時數，參加路跑的志工後，疑疲勞駕駛在返回學校途中車禍身亡，劉父母請的律師強調，路跑業者未依志願服務法第十六條，替劉志軒保險，依民法第一八四條，違反保護他人的法律，導致他人損害，業者必須負起賠償責任，提起民事侵權損害賠償告訴，向業者求償三百萬元，但一審判敗訴，二審則駁回上訴，劉志軒的父母不願一再回想，因此放棄上訴到最高法院，與市府、業者和解。

依據二審判決指出，當時體育處與路跑業者都沒有意識到志願服務法適用的問題，因此從二○一六年開始，體育處的採購案特別註明，必須要替志工投保公共意外責任險和個人意外險。

雖然體育處經監察院糾正，市府允諾檢討，但劉家二審上訴仍被駁回，原因是法官認為，路跑業者找志工，是為了讓事業營利，依志願服務法規範，不符合志願性，所以業者招募的「志工」，不在志願服務法的規範內，所以駁回了上訴。

劉志軒的胞兄劉志詰說，父母在不熟悉的院檢奔走、接觸不熟悉的民事法律，只知道胞弟死了，沒有人負責，也沒有任何人違法，現在已經與市府和解，放棄上訴，因為每打一次官司就要講訴一次兒子死亡經過，實在太痛苦。

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