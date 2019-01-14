〈南部〉接副閣揆 陳其邁：與韓充分合作

2019-01-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立委陳其邁確定接任行政院副院長，他昨天透過直播表示，一定會跟高雄市政府、韓國瑜充分合作，讓高雄更美好。

陳其邁也感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對他的信任，「面對這個艱難的工作，我知道上任以後，第一件最重要的事情就是要與蘇院長衝衝衝！在工作崗位上，以緊緊緊的執行力，全力以赴！」

陳其邁說，接受這份職務，在野黨形容是失敗者聯盟，這些不管是酸言酸語也好，或是批評，他會永遠放在心裡，更虛心地傾聽民意，也一定更加努力打拚，用盡全身的力氣，讓台灣更好，重新贏得人民的信賴。

陳其邁強調，現今台灣在國際上面臨中美貿易角力，與整個中國崛起的嚴峻情勢，及瞬息萬變的眾多局勢，在這關鍵時刻，他沒有任何藉口，也不會迴避，一定要承擔責任。

韓國瑜曾說過，陳其邁接行政院副院長後，會送上兩個相信，第一個是相信陳其邁一定會有傑出的表現，第二個是相信陳其邁一定會大力幫助高雄。

對此，陳其邁回應說，謝謝韓國瑜的祝福，他之前也講過，不管是韓粉、邁粉，在選舉過後大家要愛與包容，共同合作讓家鄉更好。

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