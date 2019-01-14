〈南部〉韓國瑜、邱議瑩同台行銷蜜棗 眼神無交會

2019-01-14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「二○一九年大社奶芭棗樂趣」昨天登場，高雄市長韓國瑜、立委邱議瑩選後首度同台行銷農特產，兩人互動卻成為關注焦點，韓國瑜表示，風調雨順看上天，國泰民安看施政團隊，一定會全力以赴幫農產找好通路。

「二○一九年大社奶芭棗樂趣」在大社區大覺寺廣場舉行，吸引上千名民眾參與，韓國瑜前往促銷時，大家也發現邱議瑩就在現場，不禁將目光投射到兩人身上。

邱議瑩選前猛烈批評韓國瑜「陪睡說」，引發選情震盪，兩人全場連眼神都沒有交會，韓國瑜等眾人上台促銷時，邱並沒有上台，還是高雄市農會理事長蕭漢俊走下台將她請上來，但上台還是零互動。

韓國瑜表示，市府團隊努力為農民找到外銷出路，也希望農民能相信他會全力以赴，把高雄農產推向國際。

高市農業局長吳芳銘說，高雄市蜜棗種植面積為八百卅五公頃，總產量為八千一百零六公噸，生產量約佔全國四十三％，是全國第一；蜜棗種植又以燕巢區三百公頃居冠，約佔全市種植面積卅六％；其次是阿蓮、田寮、大社、六龜，五區約占全市種植總面積近九成。

農業局輔導參加高雄區農業改良場「全國棗優質管理果園評鑑」，去年廿二個獎項，高雄市拿下廿一個，其中大社區十位棗農分別奪下特等、頭等、優等獎，最受矚目。

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