〈南部〉反應槽洩漏起火 林園信昌化工罰130萬

2019-01-14

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕林園工業區信昌化工前天夜間十時五十八分發生火警，烈焰、濃煙騰空，初步調查為異丙苯反應槽洩漏，槽內三百公噸的異丙苯起火燃燒，這是今年首宗毒災案件，環保局、勞工局祭出重罰並勒令停工，地方也要求信昌召開說明會。

林園區工業三路信昌化工暗夜傳出火警，高市消防局出動十七車、卅九人前往搶救，火勢猛烈，五福、溪州里及汕尾地區都可見熊熊火光，火勢昨天凌晨一時四分撲滅，無人傷亡。

今年首宗毒災案件 被勒令停工

環保局、勞工局獲報前往調查，該廠去年十二月廿一日起進行事故製程（M02）異丙苯反應槽歲修，今年一月九日進料、十日升溫操作、十一日反應爐操作，但異丙苯反應槽（220-DD）前天晚間十點發生洩漏情況，當時槽內還存有約三百公噸異丙苯，與其過氧化異丙苯（反應物）混合物卅分鐘後混合燃燒，產生大量粒狀污染物逸散，所幸林園空品監測站未出現異常，因吹北風往海邊飄，風速約每秒三米，不影響整體空氣品質。

毒性化學物質異丙苯外洩 居民驚惶

由於異丙苯是中樞神經抑制劑，會造成頭痛、噁心、刺激呼吸道，嚴重者造成意識不清或死亡，屬於第四類毒性化學物質，環保局啟動毒災應變，通報環保署專業技術小組支援。

廠長：疑有設備螺絲鬆動肇禍

該事件引起居民驚惶，當地市議員、里長、居民約二、三十人前往關切，市議員王耀裕表示，經他質問信昌化工郭姓廠長，郭表示疑有設備螺絲鬆動，造成洩漏，但真正原因待查；王耀裕要求環保局、勞工局落實相關安檢，確保沒有安全疑慮才可以復工。

環保局依空污法罰鍰一百萬元，勞工局亦依職業衛生安全法罰鍰卅萬元，並勒令停工。

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