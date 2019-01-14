〈南部〉遊客怨夜市漲價 韓：會道德勸說

2019-01-14

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕遊客抱怨高雄市長韓國瑜上任後，夜市賣的東西與停車費都漲價了。對此，高市府昨表示，這應屬個別攤商行為，尚未發現商圈、夜市有全面漲價的現象，未來會採取道德勸說，拜託業者不要隨便漲價。

抱怨韓上任後商品和停車費雙漲

一位住中部民眾，上月二十六日到六合夜市吃炒飯跟魚土魠魚羹，隔天逛瑞豐夜市，發現停車費從以前的一百元漲到一二○元。

本月五、六日，該民眾再度來高雄遊玩，到六合夜市吃同樣的魚土魠魚羹，發現已從每碗五十元漲到六十元。他後來再到瑞豐夜市停車，看到這家停車場停車費又從一二○元漲到一五○元。讓他直呼對高雄很失望，批說「東西漲了二十％，停車也漲五十％，會讓觀光客打退堂鼓」。

市府：個別攤商行為 會勘查

對此，高雄市經發局表示，這應屬個別攤商的市場機制銷售行為，尚未發現商圈、夜市有全面漲價現象，未來將偕同消保官和商圈、夜市管理人員，前往實地勘查，避免產生消費糾紛，影響整體商圈與夜市的形象。

六合夜市：多數攤商都維持原價

六合夜市自治管理委員會也澄清，漲價是少數，多數攤商都維持原價，最近夜市生意增加三成，攤商們都很珍惜。

另對於瑞豐夜市的停車場漲價，交通局強調，該停車場是私人停車場，因人事成本關係，從上月二十二日起，停車費調漲為「平日每次一二○元、假日每次一五○元」，並非短時間內漲了兩次。

韓國瑜昨出席阿蓮天廟祭典活動，對於近來夜市商品賣價和停車費都調漲，表示很多人願意來高雄觀光，此時要呈現最美好的一面，不能客人一多，商品價格就馬上調漲，這樣消費者心裡會不舒服，感覺被敲竹槓。

他說，高雄食衣住行育樂各行各業的商品品質務必要第一，價格要公道，千萬不可隨便漲價，這對高雄市形象很不好，市府將進行了解並採取道德勸說，希望大家共體局勢、勿殺雞取卵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/