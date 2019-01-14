〈南部〉日單車隊騎一日雙塔 體驗落山風

2019-01-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本房總半島南部的野島崎燈塔位於館山市，該市役所官員來台參加新北到屏東的「一日雙塔」賽事，昨天共二人騎完全程，領隊川名茂樹表示，來台發現兩個半島相似處極多，盼締結類似姐妹半島，透過運動交流相互拉抬觀光。

這場賽事二百餘騎士前天早上六點從新北市富貴角燈塔「騎跑」，其中最特別的就是由日本地方政府所組成的四人車隊，事前並未聯繫台灣公部門尋求協助，而是透過南房總自行車協會報名悄悄來台，透過自行車體驗最在地人文風情。

川名茂樹是市役所港務觀光課副課長，熱愛運動的他曾來台參加三項鐵人，才知道台灣一日雙塔里程「五二○」公里帶有「我愛你」之意，與南房總「西南雙燈塔」遊程的里程數五十一公里是日語「戀愛」的諧音有異曲同工之妙。

「落山風名不虛傳！」川名茂樹笑說，早已耳聞恆春半島落山風是最後「大魔王」，尤其最後廿五公里還有「好漢坡」作結，一行人被吹得東倒西歪騎到險抽筋，咬牙堅持完騎，見到最南點的雪白鵝鑾鼻燈塔，領略台灣之美不虛此行。

距離東京約一個半小時車程的千葉縣南房總地區與屏東除燈塔之外，還有都具海洋公園（鴨川海洋公園及屏東海生館）、以海鮮聞名、鐵道依山傍海的「姐妹半島」潛力。

川名茂樹說，南房總地區全年氣侯宜人皆可進行戶外活動，可沿太平洋或是東京灣畔騎乘，入門或進階挑戰者都能找到騎乘樂趣，天氣好更能隔海看到富士山，將推廣日本人來台。川名茂樹同行的岡野大和是神社住持，他將鳥居和自行車形象結合成專屬LOGO，也邀請遊客來到房總半島集滿神社戳章，就能獲得精美禮品。

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