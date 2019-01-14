〈台北都會〉《台北市立委補選》3候選人掃街拜票 拚勝出

2019-01-14

〔記者周彥妤、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，民進黨候選人何志偉昨與嫂嫂、北市議員鍾佩玲舉辦「發票換菜公益助農」活動，民眾持一張發票，就能換一顆高麗菜，現場備妥兩千顆；「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇則持續赴市場拜票，力拚最後關頭逆轉勝；國民黨候選人陳炳甫則與前立委丁守中「同框」，共赴市場掃街。

何志偉：用心拚選情 感謝主席相挺

談到前天造勢晚會，包括黨主席卓榮泰等黨內大咖站台相挺，何志偉昨受訪說，感謝主席當晚全程都在，對於選情的信心，除了靠自己用心、專心外，更包括大家給予的愛心。至於是否會請總統或新閣揆蘇貞昌輔選？何說，任何人相挺都很歡迎，若總統或「衝衝衝」蘇院長要來的話，都非常感恩，且自己在第一屆參選是最年輕的議員，打的口號正是「肖年衝衝衝」。

而陳思宇父親、議員陳建銘前天又在臉書開砲，指陳思宇競選海報遭有心人撕毀，遭撕毀海報剛好都張貼在何志偉旁。何志偉昨仍冷處理表示民眾眼睛雪亮，不予置評。

陳思宇：一步一腳印 突破藍綠框架

陳思宇昨在大龍市場受訪提到，已掌握人證物證，後續由競選辦公室處理，她兩度呼籲「選舉是一時的」，盼大家理性看待，公平競爭。談到民調未見起色，陳思宇昨援引桃園市長鄭文燦二○一四年選戰為例，強調當時鄭的民調一路落後，但最後仍逆轉勝。對於何志偉、陳炳甫紛紛找上黨內大咖站台，她認為，這就是政黨政治的表徵，自己沒政黨沒派系，全靠一步一腳印，努力突破藍綠框架。

陳炳甫：有信心逆轉 為下一代而戰

陳炳甫昨赴士林市場掃街表示，將尋求新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜，以及台中市長盧秀燕站台。談到兩位對手各有柯文哲、卓榮泰加持，陳說，當然有壓力，尤其該選區國民黨選情艱困，從參選之際就知道不輕鬆，會加倍努力，有信心會逆轉去年底巿長選舉的遺憾，還說補選不是藍綠對決，而是為了下一代的選戰。

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