〈台北都會〉台北市公車闖紅燈增1.7倍 「大都會」最嚴重

2019-01-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大台北地區每天有百萬公車通勤族，公車司機手握乘客生命安全，但根據台北市政府統計，近三年公車司機闖紅燈和紅燈右轉的件數增加一．七倍，違規「熱點」為信義路、中山南路口「景福門圓環」。諷刺的是，違規大戶「大都會公車」每年都被評鑑為優等公車業者。

違規熱點「景福門圓環」

北市聯營公車共有十四家客運業者、約有三五○○輛公車，每天公車發車數萬次。依統計，近三年北市公車闖紅燈的件數趨增，二○一六年一一一件、二○一七年一六九件，去年一至十一月已達四六二件，增加一．七倍。

諷刺！大都會客運年年拿優等

其中又以大都會客運的司機最會闖紅燈，三年總計二一五件，違規第二名的首都客運三年計有一○四件，第三名三重客運三年則為一○○件。

闖紅燈最多的地點為景福門圓環，去年共有五件，其次為八德路四段與中坡北路口、忠孝西路與館前路口、南寧路與和平西路口 ，及重慶南路與襄陽路口都分別有三件。

公運處：將列考核成績扣點

台北市公運處主秘楊欽文表示，近年民眾普遍安裝行車記錄器，檢舉案件多、成案比例高，但評鑑是以每百萬公里考核項目加權計算，而非依照絕對的案件數，大都會的車輛數全北市最多、約八百多輛，換算下違規率或肇事率不是最高。

若未改善 研擬開罰

楊欽文說，除將違規列入業者考核成績扣點，若違規情形未改善，目前正研擬依《公路法》開罰。楊強調，將違規究責於司機個人不公平，也應檢討例如路線勤務規劃是否妥當等情形。

他也談到，景福門圓環切開來看有五個路口，但在統計時，只會當成一個路口，導致帳面數字看起來量特別大，針對「路口」的定義恐需再釐清，以免造成統計數據的誤差。

大都會：加強考核駕駛狀況

大都會客運總經理李建文表示，司機員若闖紅燈，除依規定處分，記大過一支，另要加強考核三個月，包含三次「明稽察」、三次「暗訪」，以確認駕駛狀況。此外，針對司機員反映某些交通路段、交通工程的設計需改善，也會去現場勘查，適時向公運處反映。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/