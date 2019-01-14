〈台北都會〉大巨蛋審議標準 林洲民：柯文哲被蒙蔽了

2019-01-14

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲上週派三個市府高層出馬，有意找前都發局長林洲民回鍋市府，但遭婉拒。林洲民昨出席活動受訪表示，大巨蛋有公平、公開審查很重要，「沒有人可以負這個不可逆的錯誤」，審議標準更須是「北市都發局觀點」，而非「遠雄觀點」。對於柯文哲在大巨蛋議題上是否遭蒙蔽？林表示自己與柯工作四年十分佩服，「但這個那麼重要的大事，他的確被蒙蔽了。」

林洲民昨受訪開砲，若時光能倒流，把他從都發局長位置挪開是歷史的錯誤，更提到自己「被辭職」的過程發生一些不該發生的事，如有人當面對他咆哮，說他不審大巨蛋會比較順利、不介入大巨蛋賣價會比較高，這些話讓他無法接受，「歷史會清楚的記載這個不愉快的句點。」

柯文哲前天受訪表示，若林洲民跟前副市長林欽榮都入閣，他說，如果中央有人協調，文化部、北市府去找個一個解方，大巨蛋應該會比較容易過。

對於中央是否有意延攬？林洲民說，過去幾個月有非正式的閒聊，沒有正式討論這事情，現在也不討論是否有意願；但他強調，審查就是標準，不是喬、協調或協商，更不是妥協。

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