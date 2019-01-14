〈台北都會〉國父紀念館文資會議紀錄 爆遭竄改

2019-01-14

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕台北市文化局長蔡宗雄剛上任，上個月廿八日即發生越權自批公文當文資審議委員會主席事件後，又爆爭議！

文資團體指控文化局長蔡宗雄涉造假

這次會議中，台北市文資審議委員會指定國父紀念館為市定古蹟，當時委員建議該館周邊街廓應給予文化景觀身分，主持會議的蔡宗雄現場裁示，留待下次會議討論。未料，近日上網的會議紀錄變成「為避免遮蔽古蹟本體，將透過都市設計管制方式規範」，引發文資團體指控蔡竄改會議紀錄，是想為大巨蛋開後門，不想讓大巨蛋再增添任何變數。

台北市文資審議委員會上月廿八日進行國父紀念館文化資產價值審議案時，委員劉益昌表示，國父紀念館不僅有建物而已，周邊街廓都具有保存價值，應給予文化景觀身分。主持會議的文化局長蔡宗雄當場裁示，國父紀念館指定為市定古蹟，劉益昌的意見將另案處理，也會和都市發展局聯繫，後續開會時再來討論。

上網會議紀錄 和當天裁示不一樣

未料，當天的會議紀錄在十一日上網，竟未記錄劉益昌「保持周邊街廓完整性」的意見，蔡的裁示在會議紀錄上卻變成「有關國父紀念館定著土地所在街廓倘有相關工程，為避免遮蔽古蹟本體，將透過都市設計管制方式規範。」

文資團體質疑幫大巨蛋開後門

當天在文資會旁聽的台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰表示，國父紀念館牽扯到大巨蛋案，文化局都有錄音紀錄，蔡宗雄根本是想幫大巨蛋開後門，目的是在方便施作大巨蛋疏散連通道，才會在會議紀錄上造假，做出竄改的誇張行徑。

蕭文杰解釋，一旦確定為文化景觀，就需做文化景觀保存及管理原則，如此將使得大巨蛋的審議恐再添變數，他們不想讓大巨蛋複雜化，因此千方百計連國父紀念館周邊的文化景觀都不想審。劉益昌表示，目前他尚未看到會議紀錄，不好評論，但會在下次會議時，再度提出自己的意見，讓整件事能夠被充分討論。

蔡宗雄辯稱：有說會和都發局討論 否認作假

對此蔡宗雄表示，會議後有確認周邊街廓已在都審範圍內，會送都審會，其中也會有文資幹事審查，且當時在會議中他有說會和都市發展局討論，認為會議紀錄並無作假。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/