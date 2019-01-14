〈台北都會〉基隆雨水下水道 資料庫數位化

2019-01-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府過去四年爭取到三億多元補助建置雨水下水道，但審計部基隆市審計室查核發現，市府未建置雨水下水道設施數位化資料庫，只能以人工翻閱圖紙查資料，要求市府改善。市府工務處表示，雨水下水道數位化資料庫已在去年底建置完成，過往人工查詢資料要花一到二天，現在只要十五至二十分鐘。

市府表示，二○一五年開始向中央爭取易淹水地區改善工程經費，內政部營建署核定三億一千多萬元改善經費，改善地區包括中正區北寧路三十一巷、中山區復興路二一二巷、信義區深澳坑路、安樂區西定河沿線、暖暖區八堵火車站八堵路、信義區義六路周邊、中正區正榮街等處。

不過，基隆市審計室查核發現，市府並未建置雨水下水道數位化資料庫，僅有圖紙資料，只能以人工翻閱查詢雨水下水道相關設施資訊，耗時費力，也無法與基隆市道路挖掘管理系統整合，有效掌握地下管線埋設情形。

市府表示，目前已清查及建置二千六百多筆的雨水下水道設施數位化資料，有效提升雨水下水道設施管理效能，也會陸續將資料匯入道路挖掘管理系統資料庫，完備地下管線埋設資料。

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