〈台北都會〉石碇通盤檢討 部分住宅、工業區變河川區

2019-01-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府辦理石碇都市計畫第三次通盤檢討，因應經濟部公告石碇溪河川區域範圍調整，部分住宅區、乙種工業區、高速公路用地、道路用地，變更為河川區，其中七十二平方公尺住宅區現況為法定空地，沒有建物，不影響民眾居住權益。

住宅區現為法定空地

城鄉發展局指出，石碇都市計畫以石碇老街為核心，總面積約十七．六公頃，此次通盤檢討主要議題，配合經濟部公告石碇溪河川區域範圍調整，將二四七二平方公尺河川區變更為綠地用地，六六三平方公尺道路用地、一九一七平方公尺高速公路用地、二五四人行步道用地變更為河川區，以及七十二平方公尺住宅區、五二六平方公尺乙種工業區變更為河川區。

考量陡峭 不適合開發

城鄉局表示，配合都市計畫公共設施保留地解編政策，考量石碇都市計畫區邊緣地形坡度陡峭，不適合開發建築，原本劃設的市場用地、停車場用地、道路用地及電信用地等變更為保護區，維持原始地貌。公開展覽期間，有地主希望變更為河川區的土地，應盡快辦理徵收，也有地主要求以地易地。

城鄉局計畫審議科科長方凱玲說明，河川區是依照經濟部水利署公告的河川區域範圍變更，後續將由水利主管機關辦理徵收作業，至於換地的部分，須符合「新北市政府辦理市有非公用不動產交換原則」向市府提出申請，民眾陳情意見將提新北市都市計畫委員會審議。

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