〈台北都會〉獲中央金援 七堵2座老危橋改建

2019-01-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆到台北的省道台五線早年是「麥克阿瑟公路」，是台灣第一條高速公路，現在已經納入國道及市區道路系統，基隆市政府向中央爭取八千七百餘萬元經費，要改建原「麥克阿瑟公路」在七堵區實踐路二五三巷兩座老舊危橋，預計二○二○年完工。

橋齡超過50年 耐震不足

二次大戰後初期，基隆港吞吐量增加，基隆河沿線輕工業開始發展，「麥克阿瑟公路」是往來台北與基隆的重要幹道，四十年前國道一號高速公路通車，大部分路段都被劃入國道及市區一般道路，麥帥公路這個名詞已經消失在地圖上。

爭取8700萬經費 正辦理發包

位於國道一號五堵交流道西邊的實踐路二五三巷，早年是麥帥公路舊路，承載過基隆河沿線輕工業興衰史，可通往友蚋山區、汐止等地，近年周邊新建大型社區，人口增加車流量大，沿路兩座名為十九號、二十一號的老舊橋梁，在地議員蘇仁和、張耿輝均提案要求市府早日改建，以利來往行車安全。

也闢人行道 預計2020完工

市府工務處土木科長何忠倫表示，十九號、二十一號兩座橋梁，曾委託專業單位檢測，橋齡超過五十年以上，結構損壞耐震不足，已爭取到內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」補助八千七百多萬元辦理橋梁改建，並開闢一公尺多寬的人行道，以免人車爭道險象，目前正辦理工程發包，將分兩年施工。

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