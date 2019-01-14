〈北部〉為花蓮祈福 美藝術家繪「天使之翼」

2019-01-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕站在「天使之翼」壁畫前，凡人也能生出天使的翅膀！美國藝術家Colette Miller（科萊特．米勒）二○一二年在洛杉磯以繪畫創造第一個「天使之翼」（Angel Wings），主要傳達全人類都是地球的天使之善良信念，之後她執行「天使之翼，全球計畫」，足跡遍及五大洲、五十多個國家城市，昨在花蓮創作最新畫作，是全球第六十站，希望為花蓮震後重建祈福。

藝術家米勒第一次到花蓮，應台開集團邀請到花蓮新天堂樂園創作「天使之翼」畫作，知悉花蓮去年強震，並特別設計I love HL（花蓮）翅膀圖樣，也是全台灣第一個公共空間的公益藝術創作，並希望以此創作為去年花蓮震後重建祈福。

米勒表示，很開心首次到花蓮，也在花蓮展開天使之翼全球計畫，這是她全球作品中最大的一幅，到花蓮前她還在想背景要用什麼顏色，後來花蓮的環境讓她得到靈感，背景綠色代表花蓮有非常乾淨的空氣，沒有污染且是人性的美好；由於在花蓮特別感受這裡的美好，後來加畫「幸福天使」與「乖乖天使」兩幅翅膀畫作。

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