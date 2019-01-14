〈北部〉排煙超強 宜蘭縣新式水霧消防車曝光

2019-01-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣境內公路長隧道多，消防局為此添購兩輛新式水霧排煙消防車，該車造價近一千五百萬，排煙效果為傳統排煙系統三倍以上，昨首度在消防宣導活動中公開亮相，水霧在短時間內覆蓋任務區，成全場最「吸睛」焦點。

宜蘭縣境內有雪山隧道以及蘇花改六座長隧道，其中，長十二點九公里的雪隧，以及蘇花改由谷風、觀音兩隧道連接的「鼓音隧道」，全長也近十二點六公里 ，兩隧道長度就分佔全台一、二名。

為提高隧道救災效率，消防局前年底、去年底分別斥資一千五百萬元，添購新式水霧排煙車，昨排煙車首度在防火宣導活動上亮相，不到二分鐘時間就從冷車狀態啟動水霧，成全場最「吸睛」設備。

消防局表示，排煙車上有曲臂，可視場地狀況調整水霧噴射區域，且不只排煙，還能送風，加水後可形成大面積水霧，降低火場溫度。

消防局補充，目前兩輛車分別配置冬山及南澳分隊，負責雪山隧道及蘇花改隧道群，另外，每輛排煙車還可接管線至地下室，最長可延伸約卅公尺，加快清理地下室火場的濃煙，兼具多項功能，若高樓地下室發生火警，排煙車也能派上用場。

一月十九日為消防節，消防局昨在羅東文化工場舉辦「消防變裝秀，親子一起SHOW」主題活動，除新式排煙車外，還有雲梯車試乘等；另有消防主題變裝方式，激發親子創意與才藝展現，還邀消防猛男、美女上台走秀，受在場逾千名親子家庭歡迎。

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