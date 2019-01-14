〈北部〉全國唯一 花蓮縣輕航機飛行營隊來了

2019-01-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台最大的輕航機空域在花蓮，花蓮縣航空協會、大漢技術學院寒假舉辦全國唯一的輕航機飛行營隊，將在本月廿一日起舉辦七天，十五歲以上即可報名。大漢假日飛行營隊主任彭興讓說，參加營隊只要通過學科測驗可獲頒證明書，一年內憑證到全國各合法輕航機飛行協會參加術科訓練，可以考輕航機飛行證照！

21~27日舉行 15歲以上可報名

大漢技術學院、花蓮縣航空協會依民航法規定，推動「寒假輕航機飛行營隊」，由資深飛行總教官兼花蓮航協理事長陶乃俠等專業飛行教練擔任師資。

通過學科測驗可獲頒證明書

舉辦營隊的大漢技術學院老師彭興讓說，飛行營隊課程從本月廿一日起到廿七日舉行，其中廿一到廿五日是基礎學科研習，共三十六小時，廿六、廿七日兩天是航協「共乘飛行」，每一位學員安排兩架次的飛行。

一年內參加訓練 可考飛行證照

他說，營隊限額最多三十人，通過學科測驗獲得證明書後，一年內可在全台灣各合法飛行協會，參加術科訓練、飛行考證照，只要年滿十五歲就可報名。彭興讓說，歡迎「有凌雲之志」的青年來體驗「空中看臺灣」。

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