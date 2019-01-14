〈北部〉宜蘭縣三星蔥拍賣價每公斤僅40元 創10年新低

2019-01-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕菜價低迷，名聞遐邇的宜蘭三星蔥也欲振乏力，每公斤平均拍賣價四十元、最低價二十元，創下最近十年來新低，幾乎不敷成本，蔥農直呼「做心酸」，大嘆年關難過；宜縣府農業處說，會協同農會推動產銷調節，協助蔥農度過難關。

最低20元 蔥農：做心酸

三星蔥多運往台北農產運銷公司第一果菜市場拍賣，本月單日出貨量五千多公斤，約占第一市場青蔥拍賣量的二十％，昨天拍賣均價四十一．一元，仍未起色，前三星鄉長黃錫墉以「三星蔥農的寒冬」為題在臉書貼文，道出菜賤傷農的慘況。

「做白工！」三星蔥每公斤經營成本四十到五十元，目前的低價位，讓農民叫苦連天，簡姓蔥農說，僱工洗蔥一公斤九元，運到台北僅賣二十元，從早忙到晚賺不到半毛錢，不知在瞎忙什麼，希望政府多關心農民，助他們過個好年。

過去每公斤120元 現剩1/3

市場人士表示，北農第一果菜市場本季蔬菜到貨量，是歷年同期三倍，造成量多價跌，三星蔥以往一月份每公斤拍賣均價一百二十元，現在剩三分之一，中南部青蔥價格更慘，拍賣均價只有二十五元。

各地農民搶種 供過於求

三星地區農會分析，前兩年菜價好，各縣市農民陸續搶種，加上去年風調雨順，年底到今年初產地蔬菜大豐收，在自由市場機制下，菜價崩盤主要是供過於求，可能要等到春節過後才能回溫。

縣府補助休眠包裝機 延長儲放

宜縣府農業處長康立和說，將補助三星地區農會購置休眠包裝機，促使青蔥儲放期延長至兩個多月，以利產銷調節，並協調部分青蔥改至北農第二市場拍賣分散貨源，再安排北農指導員到三星鄉，針對青蔥採收後如何儲放提供建言，提升拍賣價格。

此外，縣府也要邀請花蓮區農改場、農糧署東區分署等單位，研商青蔥蔥苗及採收後處理作業，確保青蔥品質。

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