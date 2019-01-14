〈北部〉《苗栗》物資送弱勢 白沙屯媽祖婆網站發起

2019-01-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站發起的「慈悲媽祖心．濟弱扶傾．獻真情」，有來自全國各地的民眾捐贈物資，多達五十多種，是歷年最後的一次，昨天分送到苑裡及通霄鎮二十五戶弱勢家庭，不少家長也帶著子女前往分送物資，不忘叮嚀孩子要知福、惜福。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，白沙屯媽祖婆網站在民國二○○九年發起「慈悲媽祖心八八賑災獻真情」賑災捐贈活動，今年邁入第十年，濟助對象有單親兒童、隔代教養，無能力就學、生活貧困不向命運低頭者、低學歷無適當技能及獨居老人等；今年經過實地訪視，調查出通霄及苑裡地區二十五戶弱勢貧困家庭。

今年有全國各地二百多位善心人士捐贈的白米、罐頭、餅乾、盥洗用品等民生物資，昨天有一百多位民眾到場協助分裝及分送到弱勢家庭。

今年有不少家長帶著小孩一起參與，當小孩看到弱勢家庭住家陳設簡陋，有些還飄出異味，直問家長「阿公的房子，為何這麼老舊？」家長馬上機會教育，要孩子懂得知福、惜福，以後有能力，一定要回饋社會，幫助需要幫助的人。

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