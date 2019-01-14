〈北部〉角板山梅開5成 2天1.8萬遊客

2019-01-14

〔記者李容萍／復興報導〕復興區角板山公園栽種三百餘株卅多年的梅樹，是北台灣最大的賞梅景點；角板山梅花季十二日登場，目前開花四至五成，梅花季首個週休假日通往角板山的北橫公路車潮、人潮湧入，吸引逾一萬八千人次造訪。今年逢暖冬，天氣熱加上雨水少，預計花況可以持續到農曆春節，賞梅民眾可以把握機會。

角板山園區有著大片綠地，雪白梅花如白色花雨綻放，佐以林間鳥語山林環繞，宛如童話般夢幻景致，每年梅花盛開時都吸引大批遊客上山一睹風采。

市府風景區管理處長廖育儀表示，梅花季期間的十二、十三及廿日為「限量活動日」，這三天賞梅區旁設有草地野餐區，每天五十組的網路報名梅下野餐雖已經秒殺，但仍歡迎親子揪團參加野餐，而且只要在「限量活動日」來園，成功拍照上傳的前三百人，到服務區出示上傳畫面，可獲贈限量「角板山文創桌遊紀念品」。

廖育儀說，為讓遊客體驗在地文化，「限量活動日」另邀請復興區在地學校、社區發展協會及青年團體表演原住民特色節目，希望用最輕鬆、歡樂的方式，讓親子開心度過假日，留下滿滿的冬日回憶。

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