〈北部〉阿拉丁、愛麗絲… 桃園豬年燈節很童話

2019-01-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「二○一九桃園燈節」將於二月十二日至二月廿四日在南崁溪登場，今年燈節的主燈將首度捨棄生肖造型，改以「童話」為主題，打造包括阿拉丁神燈、胡桃鉗、綠野仙蹤及愛麗絲夢遊仙境的四大主題燈區，並結合童話故事與桃園各項建設製作超過四十組的特色花燈。

8公里燈區逾40組花燈

觀旅局指出，今年的桃園燈節與去年相同，將沿著八公里長的南崁溪，於桃園、龜山及蘆竹區規劃四個主題燈區，位於桃園區三民運動公園的主燈區是「桃園幸福城」，主燈將結合阿拉丁神燈童話及桃園的建設成果，出現南崁溪印象大橋、總圖書館等，象徵蓬勃發展帶來幸福生活。

桃園區汴州之美橋的水汴頭燈區，因鄰近藝文特區打造為「歡樂音樂城」，會以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈，展現充滿藝文氛圍的桃園；龜山區星月橋的龜山燈區打造為「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈，象徵龜山發達的科技產業，同時以綠野仙蹤童話設計多款燈組，展現桃園的進步；蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區，因草花享有盛名，主燈會以愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。

桃園燈節過去都以生肖概念來設計主燈，觀旅局表示，今年是豬年，主燈若是以豬作為造型，放大比例後不見得好看，加上今年在屏東舉辦的台灣燈會也捨棄使用豬造型，改用東港特產鮪魚為主燈造型，桃園因此也打破慣例，改以童話為主題。

飛天豬小提燈今天亮相

至於眾所期待的小提燈仍會呼應生肖豬年，以童話世界的純真夢幻為靈感設計出「飛天活力豬」，觀旅局將於今天召開記者會公開造型。

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