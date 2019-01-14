〈北部〉（桃園）泡腳池熱門 羅浮規劃開發溫泉區

2019-01-14

〔記者李容萍／復興報導〕市府發展復興區小烏來風景特定區周邊多元旅遊面向，預計花三年時間、斥資五億元於羅浮泰雅故事公園設置羅浮溫泉區，去年初率先啟用了羅浮溫泉泡腳池，鄰近新溪口吊橋也同步營運，因為是免費泡腳，市府風景區管理處統計一年來吸引卅八萬人次到訪，只要是好天氣，到泡腳池歇腳的人氣總是強強滾，每日平均來客數約一千三百至一千五百人次。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，羅浮溫泉泡腳池所在處有層疊壯麗的山巒起伏、生長茂盛的林帶，還有湛藍的天空與潔白的浮雲，來此泡腳可以兼賞景可說超享受。泡腳池開放時間為上午十點至下午五點、週二休園，啟用以來，不僅桃園市民，鄰近的新北、新竹地區民眾也慕名前來體驗「美人湯」。

楊勝評說，羅浮溫泉第一口井每日出水量一一○噸，提供三大兩小的泡腳池使用綽綽有餘，去年另於羅浮國小校門旁再開挖第二口溫泉井，預計年底前完工，每日出水量可增加一五○噸，未來將提供大眾池，更鼓勵民間開發溫泉民宿、旅館，讓遊客能泡好泡滿。

不同於泡腳池免費，未來的男女共用的大眾池將開始收費；待污水處理廠設備完善、泉水充裕後，觀旅局將召開說明會鼓勵溫泉業者進駐，打造羅浮溫泉街。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/