〈北部〉桃園新溪口吊橋退燒 今起7天不收費

2019-01-14

〔記者李容萍／復興報導〕復興區新溪口吊橋去年一月十三日風光啟用，區公所統計至去年底共有廿六萬五九七四人次到訪，其中一至四月遊客參訪熱絡，五月過後人潮逐漸減少，雖是單日限額二千八百人次，但許多時段早淪為「蚊子橋」，不僅營運虧損、也喪失促進地方觀光美意；新任區長游正英檢討營運虧損現況，有意於四月公所與接駁車廠商合約期滿後取消收費，盼能維持人氣不墜。

考慮4月後取消接駁與收費

配合「角板山梅花季」十二日登場，游正英打出回饋鄉親與振興地方觀光第一箭，推出新溪口吊橋從今天起至廿一日的七天免費入園及暫停接駁車服務試水溫，期間遊客可由角板端或溪口端步行進入園區，過橋後依原路折返；考量步道及坡道落差較大且距離較遠，公所特別提醒身體狀況不適者切勿進入。

「台北有一○一，復興有三○三！」歷經三年六個月重建，主體及周邊工程經費達二億元的新溪口吊橋，採吊床式構造，成為全長三○三公尺、橋頭高低差廿三公尺、寬度一．二公尺，是全台最長的懸索橋，登橋後湖光水色盡收眼底，是市長鄭文燦推動北橫觀光的重點施政。

遊客漸減 開園1年營運虧損

新溪口吊橋目前每週二休園，平常除復興區民、未滿六歲兒童、持有身心障礙手冊者可享免費入園；票價為成人票一百元，優待票七十元，桃園市民及六十五歲以上長者可購買優待票。營運初期幾乎天天爆滿，遊客邊走邊拍，橋上時不時出現「塞人」盛況，但去年五月後登橋人數銳減，不僅網路預約冷清，入口處、顯示登橋人數的電子看板數字經常慘不忍睹。

目前包括吊橋園區管理人員與免費接駁車的營運成本平均一天約十二萬元，游正英上任後檢討虧損問題，發現礙於地形限制，遊園步行動線及接駁車規劃地點路途較遠，途中欠缺休憩點，造成遊客體力負荷大、許多人走得氣喘吁吁，降低再訪意願。其次，園區缺乏遊憩設施、在地部落文化特色，部落居民配合發展的意願低，成了永續發展隱憂。

為撙節支出，游正英對接駁車、園區人力進行精簡，也檢討售票動線及票價，將透過七天免費入園來評估不收費的可行性。

而為考量遊客體力負荷過大、便利身心障礙人士遊園，計畫開放小車逕行駛至下溪口，另將邀市府副祕書長黃治峯與相關局處首長現勘，希望進一步結合周邊景點及尋覓轉運站設置地點。

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