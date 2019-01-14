〈中部〉《台中》「向上」發紅包 150弱勢戶過好年

2019-01-14

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕大里福興宮和西區向上市場攤商組成的向上愛心會，昨分別舉辦冬令救濟活動。福興宮發給附近七里三百多戶中低收入戶，每戶一千六百元紅包及物資，向上愛心會則是發放二千元紅包及白米、乾糧等物資給一五○戶弱勢戶。

大里福興宮董事長張滄沂表示，已連續多年舉行冬令救濟關懷活動，昨天發給附近大里、新里、國光、永隆、樹王、大元、夏田七里，由公所造冊的中低收入戶三百多戶，每戶一千六百元的紅包，還有價值一千多元的白米、香菇等物資。

市長盧秀燕也在大里區長周崇琦等人陪同下到場，除肯定福興宮投入關懷弱勢族群的善舉，並強調針對中低收入市民，市府民政局、社會局和各區公所都會全力協助。

向上愛心會則與市議員江肇國、公益里長劉興峰合辦歲末寒冬送暖活動，理事長詹金池指出，已連續十一年舉辦此活動，一開始是由市場攤商集合愛心協助弱勢，後來越來越多人加入一起做愛心，目前會員已經有七百多人，今年集資近四十萬元，除致贈白米、米粉、麵條外，每戶也致贈二千元紅包，希望讓弱勢戶也能感受社會溫暖。

江肇國辦公室也邀專業髮型設計師到場為弱勢民眾義剪，盼在歲末幫民眾打理儀容迎接新年到來。

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