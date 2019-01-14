〈中部〉《台中》后里環保公園 波斯菊花海綻放

2019-01-14

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕后里區是台中花卉故鄉，腹地寬廣的后里環保公園年前規劃波斯菊花海，面積三公頃的大波斯菊目前已盛開綻放，繽紛花色有如大地畫布，加上常年性的「棒棒糖」花海，已是台中賞花的新景點。

市府指出，后里環保公園上一屆舉辦花毯節，為期十多天，約花費一千八百萬元布置花園場地，今年因適逢花博在后里舉行，改由簡易的波斯菊花海迎賓。台中市民近期可至花博、后里環保公園免費賞花，后里泰安社區還有種植落羽松林皆可免費拍照，新社區福興社區梅花季約可持續至一月下旬。

天氣若不錯 花況持續到過年

建設局長陳大田表示，若天氣不錯預計波斯菊花海能持續至過年期間，目前花卉盛開，波斯菊花海搭配整地維護，經費廿多萬元，波斯菊花海包含在年度綠化維護費用之中。

后里環保公園經過市府多年改造，各項硬體設施如步道與停車空間等更加友善，也設置常年性的「棒棒糖」花海，加上每年年前都有的小花海，成為遊客拍照打卡的好去處。

陳大田表示，后里環保公園內的「棒棒糖」花海也很特別，是一座幾何圖形花、也是第一座常年性花園，透過幾何圖形結合植栽，以馬櫻丹搭配白色、粉紅色、紫紅色等花色展現漸層效果，色彩繽紛。

后里賞花半日遊 打卡拍照樂

后里區陳小姐說，后里環保公園緊鄰后里游泳池，是后里休閒區，多年來常帶狗到此散步，也會跟家人來賞花，環保公園後方的舊社彩繪村，也適合拍照打卡，適合規劃半日遊。

立法委員洪慈庸表示，后里環保公園經市府多年改造，環境及周邊空間變得更加友善，大波斯菊盛開現在正逢時，景色美不勝收，也成為熱門打卡景點，各地旅客來到台中后里看花博，千萬別錯過遊訪后里環保公園，欣賞花海美景。

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