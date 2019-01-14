〈中部〉網路兜售錢母 紫南宮要求下架

2019-01-14

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山紫南宮昨舉辦今年首場發票送錢母活動，吸引一萬人響應，人龍約四公里，但臉書上卻傳出有人兜售正品錢母，令廟方看了直搖頭，廟方說，錢母代表土地公的福氣，若是拿來金錢交易，等同把福氣賣掉。

紫南宮昨與華山基金會合作，凡捐出十張發票，就能獲得一枚豬年錢母銀幣，不少人攜家帶眷，有的還前一天就來排，足見錢母魅力，預計三月十日還有一場。

紫南宮主委莊秋安表示，近年都與社福團體合作，號召民眾捐發票、拿錢母，看到民眾如此捧場相當開心，未來會多與社福團體合作，讓錢母發放更有意義。

至於臉書上有人兜售錢母，莊則說，初判錢母應是正品，恐是領到錢母的民眾，因家境不好，才會拿來兜售，只是錢母代表土地公賜予的福氣，兜售等同把福氣賣掉，除要求賣家下架，也呼籲切勿購買，建議民眾多響應捐血、捐發票活動，不僅能做公益、拿錢母，還不用花大錢。

警方則說，已在臉書掌握相關線索，雖然乍看不像贗品，不過仍會循線了解，如有仿冒，就會偵辦。

華山基金會表示，受電子發票及南投多屬偏鄉，發票量較少等影響，近年發票勸募並不容易，所幸有紫南宮錢母協助勸募，粗估昨募集發票約十萬張。

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