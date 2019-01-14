〈中部〉姊妹花好學孝順 獲靈鷲山普仁獎

2019-01-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣義竹鄉和順國小六年級女童王楨貽與姊姊王偵菱，父母離異、爸爸忙於工作，她們讀書自動自發，還幫務農的祖父母種哈密瓜，王楨貽愛畫畫，用繪本生動記錄與家人的生活點滴，昨與姊妹同獲頒靈鷲山慈善基金會嘉義區普仁獎。

靈鷲山普仁獎全國分十七區評選，鼓勵德行優良、有志向學的學子，用積極、樂觀的生命態度，成為社會典範，嘉義區今年共卅一名國中、小學子獲獎，王楨貽與嘉縣民雄鄉大吉國中李倢安更入選全國普仁獎，三月十日將北上受獎。

妹妹畫家人深厚情感

王楨貽的導師林穎慧表示，楨貽在寫作、繪畫表現突出，曾投稿報紙的畫作、文章已經超過五十篇，繪本「我的學習檔案」用彩色圖案及文字，描繪阿嬤車禍受傷還去接送她們上、下學，阿嬤照顧罹患口腔癌的阿公等，展現家人間的深厚情感。

另一對獲獎姊妹花李倢安、李聿馨，大吉國中教學組長賴俊廷表示，李父罹癌去世，李母是越南裔新住民，在早餐店工作，一人撫養三個子女及阿嬤，李倢安體恤母親，協助打理家務、照顧弟妹，課業又優秀，真是好孩子。

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