〈中部〉阿里山公路「太和櫻王」綻放 花期至月底

2019-01-14

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣台十八線（阿里山公路）隙頂段的櫻花日前綻放，梅山鄉太和村、竹崎鄉石棹等地的櫻花也相繼盛開，尤其太和村樟樹湖聚落縣道一六九線旁，有株被稱為「太和櫻王」的河津櫻，枝幹形態優雅，花姿美不勝收，令人驚艷。

太和村長許元舜說，為發展觀光，社區在廿年前種下一萬五千棵櫻花，加上農民自種的李樹、桃樹，數量相當多，從元月至三月群花爭艷，吸引遊客賞花，冠羽畫眉、綠繡眼及白耳畫眉等鳥類也來鬧春；其中「太和櫻王」是十五年前從日本引進種植，往年都在農曆過年開花，今年提早盛開，花期預估至本月底。

石棹櫻之道開3成

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處遊憩課長張淑楓表示，台十八線隙頂段旁二延平步道的河津櫻滿開，最佳賞花期在本週末，石棹旅遊服務站前「櫻之道」，沿線千餘株昭和櫻目前約開三成，預估二月初怒放。

林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝說，阿里山國家森林遊樂區內阿里山工作站、沼平車站附近的河津櫻，因海拔較高，現在僅開二成，工作站前有「小櫻王」稱號的唐實櫻及「櫻王」染井吉野櫻含苞待放，預計二月下旬現花蹤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/