〈中部〉人口3萬以下 雲林7鄉鎮公所裁主祕

2019-01-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化、人口外流，雲林縣人口至去年底只剩六十八萬多人，其中土庫鎮等七鄉鎮人口數低於三萬人，銓敘部發函要求公所在今年五月前檢討組織編制，不得設置主任祕書，公所的課室也不能超過八個。

銓敘部函文要求5月前完成

雲林縣人口快速減少，根據雲林縣府戶政統計資料，去年底全縣人口六十八萬六千多人，較前年減少四千三百多人，比十年前七十二萬三千多人、少了三萬七千多人。

廿鄉鎮市中，只有斗六因縣治所在、虎尾轄內高鐵設站及麥寮有六輕就業機會多等因素，人口有成長，其他十七個鄉鎮人口都減少，就連本來緊鄰斗六市的莿桐鄉及緊鄰虎尾的土庫鎮，原本人口數有三萬多人，最近幾年也跌破三萬人，全縣人口數最少的褒忠鄉，全鄉人口只有一萬二千多人。

雲林縣府人事處指出，依「地方行政機關組織準則」規定，鄉鎮市人口三萬人以上、未滿六萬人，置主任祕書一人、祕書一人；一萬人以上、未滿三萬人，置祕書一人。

目前人口數未達三萬人的十三個鄉鎮，其中林內、大埤、褒忠、台西、東勢及崙背六鄉，原就只有祕書一人，土庫、莿桐、元長、二崙、口湖、水林及四湖等七鄉鎮，設有主任祕書及祕書，銓敘部去年五月來函要求土庫等七鄉鎮在一年內檢視調整。

人事處：課室不能超過八個

人事處說，依地方行政機關組織準則規定，人口數未達三萬人，公所課室不得超過八個，部分鄉鎮公所需減少一個課室。

對於雲林人口減少越來越嚴重，有民眾憂心，現在是鄉鎮公所組織調整，相關單位若再不提出有效改變雲林的環境與產業發展，接下來可能發生滅村危機。

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