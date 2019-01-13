〈南部〉空品紅害 空拍機揪4起露天燃燒

2019-01-13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南近日因東北風減弱，污染物蓄積，四個空品測站皆達到紅害等級，新營測站且連兩天蟬聯全台最糟空品，市府成立跨局處應變小組，環保局並啟動空拍機稽查，截至昨天共查到四件露天燃燒案，各處一千兩百元罰鍰。針對這一波霧霾空污，環保局也解釋，污染源大多來自本島境內。

南部從本月十一日起受東北風逐漸減弱影響，污染物PM2.5擴散不易，形成霧霾持續停留蓄積，台南四個空氣品質測站皆達到紅害等級。

依空污法 各開罰一千兩百元

市府十日晚間成立跨局處應變小組，環保局並派出四台無人空拍機，針對國道、露天燃燒好發區等地加強查緝，總巡查面積達五十五公頃，十一、十二日兩天在安南、新市、官田及善化區各查獲一件露天燃燒案件，分別是燃燒雜草、廢棄木材、稻草及胡麻梗，每一案皆依空污法第卅二條開罰一千兩百元。

環保局分析霧霾空污，受微弱北風影響，大氣水平流動效率差，中部移入污染物與台南市本地污染擴散不易，加上濕度偏高、輻射晨霧現象，使得污染物濃度持續累積，造成空氣品質不良。

北風增強 今天空氣品質較好

環保局說，空污主要來自於台灣境內污染源，分別是工廠、汽機車、營建工地揚塵、農田翻耕、露天燃燒等，由於東北風減弱，導致粒狀污染物蓄積在台南、高雄等地，各測站空污指數「紅通通」；但從昨天（十二日）下午起，新一波北風增強，蓄積的污染物將隨風吹出台灣，昨天傍晚起，各測站皆已降至橘色等級，今天將會有較好的空氣品質。

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