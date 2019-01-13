〈南部〉1314愛情日 2月將邀25男跳愛河

2019-01-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推廣愛情產業鏈，高雄市觀光局又出招，結合愛河沿線各飯店業者，推出「一生一世」１３１４愛情日活動，一月主題是「愛情套房」，二月主題是「墜入愛河」，更準備邀請二十五對情侶，由男伴跳入愛河，對愛人說「我愛你」。

將高雄打造成愛情產業鏈的浪漫城市，是韓國瑜競選時的政見之一，連日來話題不斷的觀光局長潘恆旭昨表示，愛情產業鏈首波將推出「一生一世」１３１４愛情日活動，會在每個月的十三、十四日，推出不同的主題特色，加強行銷愛情產業。

一月活動主題為「愛情套房」，將由飯店業者以浪漫愛情為主題，推出限量主題套房，有福容等十二家。 第二波活動因適逢二月西洋情人節，觀光局將主題設定為「情人套餐」，將邀請具特色的星級飯店業者，於愛河Love地標前，擺出「一生一世」情人宴。

潘恆旭說，配合二月「情人套餐」、「墜入愛河」等主題，將在愛河Love地標前，設置示愛的打卡點，準備邀請二十五對情侶，由男伴跳入愛河，大聲對愛人說「我愛你」，他也會陪跳，至於跳愛河的男性都會穿著救生衣。

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